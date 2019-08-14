Facebook прослушивала голосовые сообщения пользователей

Компания нанимала для расшифровки аудио третьих лиц
Компания Facebook нанимала сторонних подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Источники агентства заявляют, что подрядчиков об этом не информировали. В Facebook заверили, что больше этого не делают.
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