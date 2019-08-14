Facebook прослушивала голосовые сообщения пользователей

Компания Facebook нанимала сторонних подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Источники агентства заявляют, что подрядчиков об этом не информировали. В Facebook заверили, что больше этого не делают.

В заявлении компании говорится, что расшифровка звуковых сообщений прекратилась «более недели назад». При этом расшифровке подвергались только сообщения тех пользователей, которые давали на это свое согласие, выбирая специальную опцию в приложении Messenger. Но Facebook не сообщала пользователям о том, что их голосовые сообщения будут прослушиваться третьими лицами. Более того, отмечает Bloomberg, политика использования данных Facebook предусматривает сбор «контента, сообщений и другой информации, которую вы предоставляете» при «отправке сообщений или общении друг с другом», но конкретных упоминаний про аудио нет.

«Подрядчики проверяли правильность расшифровки (голосовых – V) сообщений искусственным интеллектом Facebook», - объяснили в компании.

По данным источников Bloomberg, многие подрядчики не знали, где были записаны аудиосообщения, каким образом они были получены, зачем они их расшифровывают.