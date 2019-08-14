Компания нанимала для расшифровки аудио третьих лиц
  • 172
Facebook прослушивала голосовые сообщения пользователей
Фото Жанары Каримовой

Компания Facebook нанимала сторонних подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Источники агентства заявляют, что подрядчиков об этом не информировали. В Facebook заверили, что больше этого не делают.

В заявлении компании говорится, что расшифровка звуковых сообщений прекратилась «более недели назад». При этом расшифровке подвергались только сообщения тех пользователей, которые давали на это свое согласие, выбирая специальную опцию в приложении Messenger. Но Facebook не сообщала пользователям о том, что их голосовые сообщения будут прослушиваться третьими лицами. Более того, отмечает Bloomberg, политика использования данных Facebook предусматривает сбор «контента, сообщений и другой информации, которую вы предоставляете» при «отправке сообщений или общении друг с другом», но конкретных упоминаний про аудио нет.

«Подрядчики проверяли правильность расшифровки (голосовых – V) сообщений искусственным интеллектом Facebook», - объяснили в компании.

По данным источников Bloomberg, многие подрядчики не знали, где были записаны аудиосообщения, каким образом они были получены, зачем они их расшифровывают.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Дарига Назарбаева переназначена депутатом сената
Новости
Спецназ штурмует резиденцию бывшего президента Кыргызстана. Онлайн
Новости
1,5 млн казахстанцев не смогут брать потребительские кредиты
Новости
Понижение температуры и дожди ожидаются в Казахстане
Новости
Талгата Аяна задержали в Атырау
Новости
Жара на юге Казахстана ослабнет