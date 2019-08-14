Численность населения Казахстана к 1 июля превысила 18,5 млн. человек

К 1 июля численность населения Казахстана составила 18 508 тыс. человек, увеличившись с начала года на 0,61%, говорится в информации комитета по статистике министерства национальной экономики страны.

Самые высокие темпы роста населения в трех городах-миллионниках – в столице численность населения выросла на 2,39% и к середине года впервые превысила 1,1 млн. человек. На втором месте по темпам Мангистауская область – 1,46%. В Шымкенте темп роста составил 1,45% - население выросло до 1 023 тыс. человек, в Алматы численность населения выросла на 1,24% до 1 878 тыс. человек.

В целом рост населения отмечается в 12 из 17 регионов Казахстана. В пяти регионах численность населения продолжает снижаться. В Северо-Казахстанской области отмечено снижение на 0,48% с начала года, в Костанайской – на 0,24%, в Восточно-Казахстан – на 0,17%, в Павлодарской – на 0,11%, в Карагандинской – на 0,05%. Единственным северным регионом, где отмечается рост населения остается столичная Акмолинская область (рост на 0,06%).

В 13 из 17 регионов Казахстана наблюдается миграционный отток. Миграционный прирост населения отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

При этом во всех регионах страны, кроме Северо-Казахстанской области, отмечается естественный прирост населения. СКО – единственная область в Казахстане, где наблюдается естественная убыль населения.

Городское население страны в целом выросло на 0,78% до 10 782 тыс. человек, сельское население выросло на 0,38% - до 7 726 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане достигла 58,3%, доля сельского населения составила 41,7%.