Тушению пожара в Каркаралинске мешает сильный ветер – КЧС

С 12 августа в Каркаралинском районе тушат лесной пожар. Как сообщили в КЧС, борьбе с огнем мешают рельеф местности и сильный ветер. Также указывается, что сегодня туда будут дополнительно направлены силы и средства Национальной гвардии.

«Для ликвидации пожара задействована группировка сил и средств департамента по ЧС, Каркаралинского государственного национального природного парка, Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований, местной полицейской службы в количестве более 150 человек и 30 единиц техники. Сегодня к месту выдвигаются силы в/ч 52859 Национальной гвардии в количестве 85 человек и 7 единиц техники», - сообщили в КЧС.

Также в зоне пожара задействован вертолет МИ-8 комитета по ЧС с водо-сливным устройством, организована воздушная разведка с применением вертолета МИ-2 «Казавиалесоохрана».

«Тушение пожара затруднено рельефом местности, сильной задымленностью, а также сильным и переменчивым ветром. Из-за труднопроходимости рельефа тушение пожара производится пешим ходом и авиацией», - отмечается в сообщении.

В КЧС сообщают, что «общая площадь лесостепного горения составляет порядка 2500 га». Отметим, что сегодня на брифинге замминистра МВД республики Юрий Ильин сообщил о площади более 2700 га.