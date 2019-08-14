Интернет-магазины в Казахстане хотят включить в госзакупки

В министерстве финансов разрабатывают поправки в законодательство, согласно которым интернет-магазины планируют включить в состав государственных закупок, сообщил в среду в ходе брифинга в правительстве вице-министр финансов Руслан Бекетаев.

«Основная наша проблематика лежит в том, что (...) закупки из одного источника по несостоявшимся конкурсам составляли порядка 52% от всех закупок. В этом году с введением с 1 января 2019 года законодательной нормы, что по несостоявшимся закупкам проводится повторные закупки до момента нахождения поставщика, данные закупки осуществляются, каждый раз повторяются. Мы видим, что закупки из одного источника в этом году составляют порядка 7%, что практически в 8 раз меньше по сравнению с прошлым годом. Экономия по итогам 7 месяцев составляет 283 млрд тенге», - рассказал Бекетаев.

Однако, подчеркнул он, несмотря на принимаемые меры, доля одного источника по малозначительным закупкам все еще остается высокой. Это порядка 306 млрд тенге, или 11% от всех закупок.

«Это закупки до 100 МРП по товарам, и до 500 МРП по работам и услугам. Иногда мы видим случаи, когда заказчики намеренно дробят закупки на мелкие, чтобы приобретать из одного источника. Например, возможно приобрести даже диван кожанный - отдельно приобрести кожу, отдельно фурнитуру к дивану. То есть диван частями», - пояснил вице-министр.

Для решения данного вопроса в Минфине предлагают ввести в рамках поправок в законодательство «О государственных закупках» новое понятие и новый способ закупок – «интернет-магазин», посредством которого можно будет «быстро и удобно приобретать мелкие товары».

Кроме того, для ускорения процесса закупок планируется внедрить новый способ закупок – конкурс с использованием рамочных соглашений, который позволит осуществлять закупки в среднем до 3-5 дней вместо 45 дней.

«Рамочное соглашение применяется во многих странах ЕС. Допустим, канцтовары можно приобретать, бензин, услуги автотранспорта. Преимуществом также является сокращение административных расходов на проведение данного вида закупок», - объяснил Бекетаев.