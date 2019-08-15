Население Казахстана к 2050 году превысит 24 млн человек, прогнозируют эксперты

Эксперты Центра развития трудовых ресурсов, проанализировав информацию комитета по статистике миннацэкономики, спрогнозировали, что при сохранении показателей рождаемости и смертности на уровне прошлого года через 30 лет население Казахстана превысит 24 млн человек, из них 9 млн будут жить в трех крупнейших городах страны, сообщает «Казинформ» .

Напомним, что численность населения республики на 1 июля 2019 года превысила 18,5 млн человек, увеличившись с начала года более чем на 112 тыс. человек. Из этих 112 тыс. человек на долю городов по итогам полугодия пришлось 74,3% прироста, а численность сельского населения выросла всего на 29 тыс. человек – такой низкий показатель связан с оттоком населения.

По мнению аналитиков Центра развития трудовых ресурсов, при сохранении показателей рождаемости и смертности на уровне прошлого года, а миграционных потоков – на среднем значении за последние 5 лет, среднегодовая численность населения Казахстана к 2027 году превысит 20 млн человек, а к 2050 году составит порядка 24,5 млн человек.

«В этих условиях к 2050 году численность жителей Нур-Султана составит чуть более 3,1 млн человек, что соответствует приросту на 194% по отношению к 2018 году, и достаточно близко подберется к другому мегаполису – Алматы, где численность горожан, как ожидается, составит к этому же году 3,3 млн человек, увеличившись на 82%. Население в третьем мегаполисе – Шымкенте – к 2050 году вырастет до 2,6 млн человек, или на 167%», - отметил директор департамента прогнозирования трудовых ресурсов ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Среди областей наиболее стремительный прирост населения к 2050 году ожидается в нефтедобывающих регионах: в Мангистауской области численность жителей составит порядка 1,36 млн человек, в Атырауской – 1,1 млн человек. Однако, как отмечает Шумеков, прирост населения идет неравномерно.

«К 2050 году население пяти регионов (Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей) может сократиться совокупно на 1,3 млн человек, или на 24% по отношению к 2018 году. Только за первое полугодие население этих регионов сократилось на 8,3 тыс. человек, а количество уехавших превысило количество прибывших на 21,4 тыс. человек. Если же учитывать, что в структуре миграции преобладают лица в возрасте 20-30 лет, то дальнейшее сокращение за счет падения уровня естественного прироста может ускориться», - пояснил он.

Кроме этого, численность женщин в возрасте 20-29 лет из-за спада рождаемости в конце 1990-х – начале 2000-х годов в ближайшие годы существенно сократится. И если в 2018 году их число составляло 1,4 млн человек, то к 2025 году ожидается 1,1 млн человек. В результате прирост населения за счет рождаемости замедлится.

В центре подчеркнули, что данный прогноз базируется на ретроспективе и может не сбыться в связи с целым рядом факторов.