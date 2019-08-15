«Самрук Казына» ожидает в 2019 году почти 41 млрд. тенге чистой выгоды от цифровой трансформации

Фонд «Самрук Казына» отмечает «определенные результаты» своей обновленной программы трансформации и цифровизации: в 2019 году чистая выгоды от ее реализации составит 41 млрд. тенге против 28 млрд. тенге в прошлом году, подсчитали в фонде.

«В прошлом году у нас были жаркие споры с портфельными компаниями, которые показывали огромные цифры ожидаемых выгод и просили утвердить на эти проекты солидные бюджеты. Нам пришлось их вернуть в реальность, но зато теперь мы знаем, что проекты о которых они сегодня будут докладывать, действительно принесут им прибыль и конкурентные выгоды»,- сказал накануне глава фонда Ахметжан Есимов, выступая на совете по модернизации, сообщает пресс-служба компании.

Есимов напомнил, что в прошлом году программа трансформации претерпела значительные изменения. «Фонд объединил программы трансформации и цифровизации, сделав таким образом их максимально эффективными», - цитирует главу фонда пресс-служба.

В обновленную программу сейчас входят 56 проектов и 98 мероприятий фонда. Так, нацкомпания «КазМунайГаз» осуществляет переход на увеличенный межремонтный период на НПЗ, «Казахстан Темир жолы» - переход с бумажного оформления перевозочных документов на электронный формат, «Казпочта» реализует проект «Развитие услуги В2В2С в Республике Казахстан».

«Самрук- Казына» является одним из ключевых игроков в программе цифровизации Казахстана. Цифровые проекты Фонда очень амбициозны, я уверен, что они внесут значительный вклад в цифровизацию экономики страны», - сказал в свою очередь министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, выступая на заседании совета.

В прошлом году в ходе аналогичного совещания Есимов поручил сделать программу трансформации максимально соответствующей бизнес-задачам портфельных компаний, уйти от «дутых цифр», а также найти новые подходы, которые будут приводить через трансформацию к увеличению доходности каждой компании.