Восстановительные работы в Арыси завершаются в 8 секторах – МИИР

К концу дня количество полностью восстановленных домов в Арыси достигнет 7 тысяч. Отделочные работы продолжаются на 1293 объектах, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Полностью восстановительные работы завершились в секторе №5, закрепленном за акиматом Карагандинской области. Всего на данном участке в ремонте нуждались 83 дома, в том числе 11 многоэтажек. Хорошими темпами работы ведутся в секторах Мангистауской (98%), Акмолинской (98%), Северо-Казахстанской (98%), Жамбылской (97%), Кызылординской (96%), Западно-Казахстанской (96%), Актюбинской (96%) и Павлодарской областей (95%)», - сообщили в МИИР.

Отстают в работе секторы столицы (21%), Атырауской области (60%), Шымкента (61%) и Алматинской области (73%). В министерстве отмечают, что это наиболее разрушенные секторы, здесь аварийными и подлежащими сносу признаны 50% домов.

«Всего в городе рабочие заново отстраивают 429 домов. Основные силы брошены на их возведение», - добавили в МИИР.

Отметим, что до завершения всех восстановительных работ в Арыси осталось 5 дней – они были продлены с 1 августа до 20 августа.

«Восстановительные работы в городе ведутся поэтапно. Первым этапом, в порядке очередности, строители меняют крыши, устанавливают окна и двери, чтобы семьи смогли заселиться в свои дома. Затем также в порядке очередности в жилищах проводятся отделочные работы», - уточнили в министерстве, отметив, что «ход восстановления жилищного фонда Арыса находится на постоянном контроле».