Динеш Кумар покинул пост председателя правления Tengri Bank

Решением совета директоров АО «Tengri Bank» от 12 августа Динеш Кумар покинул пост председателя правления в связи с истечением срока контракта и переводом на руководящий пост в PNB (Индия), сообщается на сайте банка.

Исполняющим обязанности председателя правления банка назначен Паван Сингх, занимавший с июля 2019 года пост заместителя председателя правления – члена правления АО «Tengri Bank».

«Паван Сингх сертифицированный член Индийского института банкиров. Акционеры банка высоко ценят его профессиональные и управленческие качества, богатый опыт и то уважение, которым он заслуженно пользуется в коллективе. Убежден, что под началом господина Павана Сингха, банку по силам решать задачи любой сложности», - отметил Динеш Кумар.

Трудовую карьеру в банковской сфере Паван Сингх начинал в 2000 году с должности стажера. За время службы в Ббнке занимал должности в различных отделениях банка по всей Индии. Имеет более чем 6-летний опыт работы в качестве руководителя крупных филиалов. Также работал в административном офисе банка, включая головной офис, в сферах корпоративного кредитования, маркетинга, страхования, планирования и развития, информационных технологий и возврата активов. За этот период приобрел специализации в сферах корпоративного кредитования, розничного кредитования, маркетинга, восстановления и страхования в банковском деле.

Напомним, что 11 июня единогласным решением совета директоров АО «Tengri Bank» председателем правления банка был назначен Динеш Кумар, ранее занимавший пост заместителя председателя правления и представляющий интересы Punjab National Bank – крупнейшего акционера банка.