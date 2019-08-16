Зарплата учителя – одна из самых низких в Казахстане, заявляют педагоги

Казахстанские учителя с нетерпением ждут принятия нового закона «О статусе педагога» и, как следствие, значительное повышение заработных плат. Как заявила в пятницу в ходе августовского совещания учитель начальных классов КГУ «Первая гимназия города Петропавловск» Северо-Казахстанской области Анжелика Качкина, зарплата педагога – самая низкая в стране, и даже официанты зарабатывают в разы больше.

«Проект закона «О статусе педагога» мы приняли с большим воодушевлением и надеждой. Мы активно обсуждали его, мы озвучили все наши чаяния и надежды. И очень надеемся, что были услышаны. Отрадно отметить, что в данном законе есть статья об уважении чести и достоинства учителя, где предусмотрены административные штрафы за вмешательство в деятельность педагога и за привлечение его к непрофильным видам деятельности. Краеугольным же камнем данного закона станет повышение заработной платы учителей. Не секрет, что зарплата учителя – одна из самых низких в стране», - заявила Качкина.

Она напомнила, что свой путь в мир знаний ребенок начинает в детском саду, однако зарплата воспитателей «вызывает лишь сочувствие» и составляет 76 тыс. тенге, а нянечки – 67 тыс. тенге.

«Ежегодно тысячи выпускников школ выбирают педагогическую профессию. Приходят в педвузы и успешно их заканчивают, но к нам в школы, детские сады приходят лишь единицы из них. Причина та же – низкая зарплата. Судите сами: молодой специалист с учетом всех возможных добавок максимум может рассчитывать на 94 тыс. тенге. В то же самое время, будучи еще студентом и подрабатывая на каникулах в кафе обычным официантом, он получал 150 тыс. тенге. Ощутимая разница», - подчеркнула педагог.

Также она отметила, что в нынешнее время – время цифровых технологий, хороший педагог «должен идти в ногу со временем, иметь широкий доступ ко всем новинкам технического прогресса, ко всем современным источникам информации».

«А это тоже материальные затраты и материальные ресурсы. Так может ли эффективно и достойно выполнять свою работу педагог при нынешней зарплате? Риторический вопрос. Именно поэтому так много хороших специалистов уходят от нас в другие сферы деятельности. Именно поэтому у нас такой дефицит высококвалифицированных кадров на местах», - констатировала Качкина.

По ее словам, сегодня 505 тыс. педагогов «с большим нетерпением и большой надеждой ждут принятия нового закона».

«Мы абсолютно уверены, что с вашей поддержкой, поддержкой государства и правительства, наша профессия вновь станет уважаемой, престижной и привлекательной для молодежи», - обратилась она к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.