Президент не будет назначать ректоров национальных вузов и директора нацмузея

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о
пересмотре порядка назначения ректоров национальных вузов и Академии
правоохранительных органов при генеральной прокуратуре, директора Национального
музея Республики Казахстан и руководителя государственного театра оперы и
балета «Астана Опера», сообщает Акорда.
«Согласно указу первые руководители данных учреждений будут назначаться уполномоченными органами, регулирующими соответствующую сферу деятельности. Отбор кандидатов на ответственные должности будет осуществляться на конкурсной основе», - говорится в сообщении.
Новый порядок назначения затронет Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Казахский национальный аграрный университет, Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, Казахский национальный университет искусств, Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова, Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Казахская национальная академия хореографии, Казахский национальный женский педагогический университет.
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