Президент не будет назначать ректоров национальных вузов и директора нацмузея

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о пересмотре порядка назначения ректоров национальных вузов и Академии правоохранительных органов при генеральной прокуратуре, директора Национального музея Республики Казахстан и руководителя государственного театра оперы и балета «Астана Опера», сообщает Акорда.