В Павлодаре граффитисты нарисовали большой портрет Виктора Цоя

Точная копия одной из самых популярных фотографий рок-музыканта Виктора Цоя появилась в арке дома в центре Павлодара. Как рассказал Vласти один из трех художников, работавших над проектом, Владимир Зубко, изобразить певца предложила ему местная жительница, пожелавшая остаться неизвестной.

Поклонница творчества группы «Кино» попросила обновить черно-белый портрет Цоя, что находится около 15 лет на одном из заборов в микрорайоне «Химгородки», на окраине города.

«Но та «Стена Цоя» в неважном состоянии, да и неудобно было бы заниматься реставрацией чужой работы. Мы решили сделать портрет и масштабнее по размерам, и где-нибудь в центре города. Я ходил по улицам, и когда увидели эту стену, то все сложилось», — говорит Владимир Зубко.

Художник отмечает, что стена арки дома по улице Академика Сатпаева подошла лучше всего, так как именно в этом здании находился магазин «Мелодия», где продавались музыкальные инструменты, виниловые пластинки и аудиокассеты. Также здесь расположена студия звукозаписи, которой в этом году исполняется 50 лет. К тому же портрет певца расположился напротив одной из главных достопримечательностей города – Почтамта, в народе именуемого Павлодарским Биг-Беном.

В результате студия звукозаписи также подключилась к проекту, который был завершен в минувшее воскресенье. Помимо Владимира Зубко в работе приняли участие райтеры Руслан Касимов и Эвальд Мерк, а местные музыканты на завершающей стадии исполняли у арки песни Цоя.

15 августа исполнилось 29 лет со дня трагической гибели в ДТП музыканта, автора песен, основателя рок-группы «Кино» Виктора Цоя.