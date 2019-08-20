Раимкулова отказалась говорить на тему строительства курорта «Кок-Жаулау»

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова во вторник в кулуарах заседания правительства категорически отказалась говорить на тему строительства курорта «Кок-Жаулау». Сначала она заявила, что опаздывает на встречу с премьер-министром Аскаром Маминым, а затем – на встречу с Нурсултаном Назарбаевым. Однако ответить, будут ли сдвинуты сроки строительства курорта, отказалась.

«Мы выполняем поручение президента», - заявила Раимкулова, отвечая на вопрос Vласти по поводу того, что в новой программе развития туризма, подписанной премьер-министром 31 мая, сроком начала строительства курорта значится 2020 год.

На вопрос журналиста, значат ли слова «мы выполняем поручение президента», что сроки строительства будут сдвинуты, министр ушла со словами, что торопится к премьер-министру.

Позже, на выходе из здания Дома правительства, Раимкуловой вновь был задан вопрос по поводу строительства курорта.

«Мы выполняем поручение президента, поэтому будем руководствоваться этим», - вновь сказала на ходу министр.

«Каким образом? Срок строительства будет перенесен?», - поинтересовался журналист.

«Девушка, давайте я вам потом письменно отвечу или потом», - отказалась отвечать она.

«Почему вы не можете сейчас сказать, будет перенесен срок или нет?».

«Можно я скажу? В 11 часов у меня встреча с Елбасы – первым президентом Республики Казахстан. Мне сейчас сообщили, я не могу задерживаться и заставлять этого человека ждать. Нашего президента», - вновь ушла от ответа Раимкулова.

«Вы только ответьте на вопрос: срок строительства будет перенесен или нет?», - вопрос, который остался без ответа.

Накануне заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров также заверил, что в акимате придерживаются поручения президента отложить строительство, «другое не рассматривается и не обсуждается».

Напомним, что сначала отложить реализацию проекта предложил бывший глава города Бауыржан Байбек. После президент Касым-Жомарт Токаев дал соответствующее поручение.