Он останется под стражей до 26 октября
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Алмазбеку Атамбаеву продлили арест
Фото ТАСС

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву арест продлили до 26 октября, сообщает 24.kg.

Коллегия Первомайского районного суда Бишкека провела сегодня выездное заседание суда. Оно было закрытым и проходило в здании ГКНБ. Ни родственников Атамбаева, ни журналистов на заседание не пустили.

Адвокат Сергей Слесарев считает решение о продлении ареста незаконным и намерен обжаловать его.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку попытку взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш, но она провалилась, тогда пострадали более 40 человек, один спецназоцев погиб. 8 августа спецоперацию по задержанию Атамбаева уже провели спецподразделения МВД. Повторный штурм резиденции экс-президента начался около 17 часов по времени Алматы. Силовикам удалось оттеснить сторонников Атамбаева и войти в дом. После двухчасового противостояния он был задержан и заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

Экс-президента Кыргызстана обвиняют в насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках и коррупции. В ходе расследования на имущество Атамбаева и его близких родственников наложен арест на 120 объектов.

Вместе с тем военная прокуратура проводит досудебное расследование по факту незаконного обогащения экс-главы государства.

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