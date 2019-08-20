Алмазбеку Атамбаеву продлили арест

Коллегия Первомайского районного суда Бишкека провела сегодня выездное заседание суда. Оно было закрытым и проходило в здании ГКНБ. Ни родственников Атамбаева, ни журналистов на заседание не пустили.

Адвокат Сергей Слесарев считает решение о продлении ареста незаконным и намерен обжаловать его.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку попытку взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш, но она провалилась, тогда пострадали более 40 человек, один спецназоцев погиб. 8 августа спецоперацию по задержанию Атамбаева уже провели спецподразделения МВД. Повторный штурм резиденции экс-президента начался около 17 часов по времени Алматы. Силовикам удалось оттеснить сторонников Атамбаева и войти в дом. После двухчасового противостояния он был задержан и заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

Экс-президента Кыргызстана обвиняют в насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках и коррупции. В ходе расследования на имущество Атамбаева и его близких родственников наложен арест на 120 объектов.

Вместе с тем военная прокуратура проводит досудебное расследование по факту незаконного обогащения экс-главы государства.