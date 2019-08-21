Казахстану нужен рост экономики в 7,5% – Назарбаев

Рост экономики Казахстана составляет около 4%, однако стране необходимо 7,5%. И для этого есть силы и возможности, заявил в среду в ходе расширенного заседания политического совета партии Nur Otan первый президент Нурсултан Назарбаев.

«Сейчас наш рост (экономики – V) ходит вокруг 4%. Что такое 4%? Это выше, чем среднемировое, но ниже чем то, что нам надо…. Мы когда-то говорили, что надо 5%, чтобы нам войти в 30-ку, а сейчас нам надо 7,5% роста. У нас для этого есть силы и возможности. Сегодня страна готова к задачам нового уровня, только нам с вами надо как следует раскачаться», - заявил Назарбаев.

Вместе с тем он затронул тему налогового стимулирования, и вновь предложил дать послабления малому и среднему бизнесу.

«Сейчас скажут, что наоборот: надо налоги повышать, и так мы имеем самые низкие налоги…. Но нам надо оживлять экономику, нам налоги нужны или нам рост экономики нужен? Где мы больше получим для бюджета? А для этого надо еще раз посмотреть, как дать послабление малому среднему бизнесу, чтобы у них оставались деньги для развития. Конечно, это требует изучения, подсчета, чтобы не ухудшить бюджет», - подчеркнул первый президент.