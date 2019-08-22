Токаеву предложили объявить в Казахстане Год культуры

Президент заверил, что государство продолжит оказывать поддержку театру и кино
Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил вопросы развития театрального искусства в стране с художественным руководителем казахского драмтеатра имени К. Куанышбаева Талгатом Теменовым, сообщает Акорда.
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