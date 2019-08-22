Токаеву предложили объявить в Казахстане Год культуры

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил вопросы развития театрального искусства в стране с художественным руководителем казахского драмтеатра имени К. Куанышбаева Талгатом Теменовым, сообщает Акорда.

Теменов рассказал Токаеву о ходе строительства в столице нового здания Казахского государственного академического музыкального театра драмы, предложил в перспективе объявить в стране Год культуры и высказал ряд идей по улучшению социального положения молодых актеров и обеспечению их жильем.

В свою очередь глава государства, отмечая большое значение искусства в духовном обогащении народа, еще раз заверил, что государство продолжит оказывать поддержку культуре, в том числе театру и кино.