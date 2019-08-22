Суд Костаная отменил приговор по делу об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго»

Апелляционная коллегия Костанайского областного суда отменила
приговор первой инстанции по делу об изнасиловании пассажирки поезда «Тулпар-Тальго»,
сообщает «Казинформ». Таким образом, апелляционные жалобы транспортного
прокурора области и потерпевшей удовлетворены, а иски адвокатов осуждённых
оставлены без удовлетворения.
«Судом первой инстанции не все предоставленные по делу доказательства были исследованы надлежащим образом. Не дана объективная оценка, оставлено без внимания существенное нарушение норм процессуального закона. Не проверены данные о времени, способе совершения преступления, доводы осужденных о невиновности, доводы потерпевшей о совершении преступления по предварительному сговору. Также по делу допущены существенные нарушения, которые препятствовали назначению главного судебного разбирательства. Не раскрыты обстоятельства, обосновывающие обвинение по квалифицирующему признаку группой лиц, в чем выразилась беспомощность потерпевшей и обстоятельства получения телесных повреждений. Суд в пределах своей компетенции не может установить допущенных нарушений», - пояснил судья Асламбек Мергалиев, добавив, что также были допущены нарушения в ведении делопроизводства.
Сроки меры пресечения осужденных продлены на месяц со дня передачи дела прокурору.
Апелляционная инстанция также вынесла частное постановление в адрес руководства «КТЖ» о выявленных недостатках в деятельности компании и в адрес межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре по инициированию внесения изменений в Уголовный кодекс в части ужесточения наказания по статьям 120, 121, 122, 123 и перевода этих преступлений в категорию тяжких.
Напомним, что за изнасилование пассажирки поезда «Тулпар-Тальго» сообщением Астана – Актобе суд приговорил двух проводников к 2,5 и 2,3 года лишения свободы. Судья Оразбай Сатыбалды при вынесении приговора назвал смягчающими обстоятельствами отсутствие у них судимости, положительные характеристики по месту проживания и то, что у одного из них на иждивении двое малолетних детей.
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