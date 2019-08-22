Суд Костаная отменил приговор по делу об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго»

«Судом первой инстанции не все предоставленные по делу доказательства были исследованы надлежащим образом. Не дана объективная оценка, оставлено без внимания существенное нарушение норм процессуального закона. Не проверены данные о времени, способе совершения преступления, доводы осужденных о невиновности, доводы потерпевшей о совершении преступления по предварительному сговору. Также по делу допущены существенные нарушения, которые препятствовали назначению главного судебного разбирательства. Не раскрыты обстоятельства, обосновывающие обвинение по квалифицирующему признаку группой лиц, в чем выразилась беспомощность потерпевшей и обстоятельства получения телесных повреждений. Суд в пределах своей компетенции не может установить допущенных нарушений», - пояснил судья Асламбек Мергалиев, добавив, что также были допущены нарушения в ведении делопроизводства.

Сроки меры пресечения осужденных продлены на месяц со дня передачи дела прокурору.

Апелляционная инстанция также вынесла частное постановление в адрес руководства «КТЖ» о выявленных недостатках в деятельности компании и в адрес межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре по инициированию внесения изменений в Уголовный кодекс в части ужесточения наказания по статьям 120, 121, 122, 123 и перевода этих преступлений в категорию тяжких.

Напомним, что за изнасилование пассажирки поезда «Тулпар-Тальго» сообщением Астана – Актобе суд приговорил двух проводников к 2,5 и 2,3 года лишения свободы. Судья Оразбай Сатыбалды при вынесении приговора назвал смягчающими обстоятельствами отсутствие у них судимости, положительные характеристики по месту проживания и то, что у одного из них на иждивении двое малолетних детей.