Микропластик в питьевой воде не опасен для здоровья, заявляют в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения впервые прокомментировала проблему микропластика, сообщает Русская служба ВВС . В прошлом году, после того как журналистская организация Orb Media проанализировала химический состав бутилированной воды крупнейших мировых брендов и почти во всех обнаружила частицы пластика, ВОЗ провела исследование.

Во Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что кусочки пластика диаметром меньше 5 мм, которые находят в питьевой воде, представляют «минимальную опасность для здоровья».

Микропластик находили в дожде в Скалистых горах, в арктическом снегу, в еде, в воздухе и даже в организме рыб и животных. Его воздействие на человека мало изучено, отмечают в ВОЗ, но с учетом той информации, которая сегодня доступна ученым, нельзя сказать, что микропластик представляет опасность для здоровья. Кроме того, надлежащая очистка воды должна убирать из нее до 90% микропластика.

«Два миллиарда человек в мире пьют воду, отравленную фекалиями. Из-за этого ежегодно в мире происходит миллион смертей. Сосредоточиться лучше на этом», - заявил доктор Брюс Гордон.

Соавтор исследования Дженнифер де Франс отмечает, что «нам нужно знать количество частиц, которые находят в воде, их размер, их форму, и химический состав», так как сейчас в изучении пластика очень много пробелов.