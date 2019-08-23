Ранее акимат неоднократно отказывал им
Активистки KazFem подали 36 заявлений на проведение мирных митингов
Фото Ольги Логиновой

Активистки KazFem подали 36 заявлений на проведение мирных митингов и демонстраций на даты всех оставшихся выходных дней текущего года. Об этом сообщила на своей странице в Facebook активистка Вероника Фонова.

Как указала активистка, феминистки подали заявления на проведение мирных митингов и демонстраций на несколько тем: за перевод изнасилований в категорию тяжких преступлений, за отмену примирения сторон при изнасиловании, за обеспечение безопасности и соблюдение прав заключенных женщин, за криминализацию клиентов и обеспечение помощи проституированным женщинам, за отмену закона о декриминализации побоев и на проведение демонстрации о женских правах и проблемах в целом.

«Сложно перечислить все: женщин в Казахстане насилуют, избивают, пытают в колониях, удерживают против воли, отбирают документы, дискриминируют в трудовой сфере, эксплуатируют дома, домогаются на улицах и в учебных заведениях, – также написала на своей странице Фонова. – Мы требуем безопасности и соблюдения наших прав, но в ответ получаем курсы лагмана и декриминализацию побоев. Мы хотим воспользоваться нашими правами на проведение демонстрации и поговорить обо всем этом, но в ответ получаем насмешки и совет подать еще 36 заявлений».

Ранее акимат ответил отказом на заявление активистки о проведении мирной демонстрации в поддержку проституированных женщин, так как, по словам городской администрации, «там могут присутствовать представители ЛГБТ». Как рассказала Фонова, в акимате тогда также сослались на активиста Альнура Ильяшева, который добился разрешения провести мирный митинг после того, как разом подал 36 заявлений.

Напомним, недавно городской акимат отказал активистке Фаризе Оспан в проведении мирного митинга за ужесточение наказания за изнасилование, аргументируя это ремонтом канализационных труб в сквере за кинотеатром «Сары-Арка».

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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