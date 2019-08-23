Действующее законодательство «не слишком мягкое, но и не слишком жесткое»
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МИОР будет совершенствовать правоприменительную практику по клевете
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Vласть

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев считает, что действующие в Казахстане законодательные нормы, касающиеся клеветы, не слишком мягкие, но и не слишком жесткие. Однако в свете последних поручений Елбасы Нурсултана Назарбаева, ведомство будет совершенствовать правоприменительную практику в данном направлении.

«Сегодня широко обсуждается поручение лидера партии (Nur Otan – V) ужесточить наказание за клевету. Беспокойство Елбасы, прежде всего, вызывает появление большого числа анонимных источников, фэйковых аккаунтов и страниц, которые распространяют ложную информацию, способную нанести вред репутации, чести, достоинству граждан», - рассказал Абаев.

Он отметил, что это общемировая тенденция, и многие страны, в том числе, «с продвинутой демократией», ужесточают нормы. По словам Абаева, в Германии недавно приняты поправки, согласно которым за распространение ложной информации издания могут наказать на 50 млн евро, а за клевету с использованием СМИ – лишение свободы до 5 лет.

«Не признавать наличие этой проблемы было бы, наверное, глупо, - подчеркнул министр. - Ведь не только правительства разных государств озабочено этим, но и администрации социальных сетей тоже принимают все меры, чтобы внедрить механизмы по борьбе с фейковыми новостями».

Абаев также напомнил нормы действующего законодательства «О клевете», которые, по его мнению, «в принципе регулирует данную проблему». В частности, речь идет о 130-й и 274-й статьях УК РК – клевета и распространение заведомо ложной информации.

«130 статья УК РК предусматривает наказание в виде штрафа от 2000 МРП или лишение свободы до двух лет. В случае клеветы с обвинением лица в совершении тяжких и особо-тяжких преступлений, то есть когда говорят о том, что человек, не знаю, убил и так далее, то есть состав преступления идет тяжким, речь идет о 3000 МРП или о трех годах лишения свободы. По 274 статье – это распространение заведомо ложной информации, тоже имеется градация наказания. Самое тяжелое – это 7 лет лишения свободы за совершение данного преступления преступной группой в военное время или в условиях чрезвычайного положения», - сказал он.

Что касается поручения Назарбаева об ужесточении наказания за клевету, которое было озвучено позавчера, специалисты Мининформации и общественного развития уже занялись изучением данного вопроса.

«В обязательном порядке будут проводиться работа с Генпрокуратурой, Верховным судом, правозащитными организациями, с фракцией Nur Otan, будет изучен и международный опыт. В целом, надо честно сказать нам, сегодняшняя редакция обеих статей вписываются в мировую практику. То есть мы не слишком мягкие в этом отношении, но и не слишком жесткие в этом отношении. Поэтому мы, наверное, весь акцент и внимание уделим правоприменительной практике, ее совершенствованию. Все свои предложения, естественно, мы будем обсуждать, в том числе, это будет все опубликовано, и в том числе, в рабочих группах, межведомственных комиссиях, с участием представителей СМИ, экспертов ну и, конечно, правозащитников. Надо отметить, что эта проблема, которая беспокоит всех нас, и борьба с клеветой, распространением заведомо ложной информации, я думаю, никто из граждан Казахстана не должен остаться в стороне. К сожалению, это может коснуться каждого из вас», - заключил Абаев.

В среду первый президент Казахстана и глава партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев выразил мнение, что необходимо инициировать поправки в закон с целью ужесточения наказания за клевету. Он заявил, что сегодня растет количество новых медиа, «искажающих реальность».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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