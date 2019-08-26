О планах по созданию специализированного вуза было объявлено в октябре 2017 года
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Сапиев назвал сроки создания в Казахстане университета спорта
Фото Sputnik / Абзал Калиев

Председатель комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Серик Сапиев рассказал о работе по созданию университета спорта в стране, сообщает «Казинформ». По его словам, этот процесс может занять до 4-х лет.

«В будущем планируется создание университета спорта в нашей стране. И там будут факультеты, различные направления, связанные с подготовкой спортсменов во всех сферах. Университет спорта должен закрыть все эти проблемы», - сказал Сапиев на пресс-конференции в велотреке «Сарыарка».

По его информации, ведомство сейчас разрабатывает технико-экономическое обоснование и ведет согласование с другими государственными органами.

«Поэтому вопрос пока открыт, мы все это уже разработали, вносим предложения. Вопрос решается. Это ближайшие год – четыре», - добавил глава комитета.

О планах по созданию специализированного университета спорта для подготовки спортсменов высшей категории было объявлено в октябре 2017 года. В новом учебном заведении будут готовить по таким специальностям, как спортивная медицина, спортивный менеджмент и др.

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