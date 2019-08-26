«Пассажирским перевозкам» грозит штраф за сборы за возврат ж/д билетов

Комитетом по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики в отношении АО «Пассажирские перевозки» проведено расследование по факту нарушения законодательства в области защиты конкуренции. Компании грозит штраф за сборы за возврат ж/д билетов.

«В действиях АО «Пассажирские перевозки» были установлены факты нарушения статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в части злоупотребления доминирующим или монопольным положением, выразившегося в ущемлении законных прав неопределенного круга потребителей путем навязывания необоснованного условия оплаты при возврате проездных документов (билетов) в связи с отказом пассажира от поездки железнодорожным транспортом в размере 1000 тенге», - говорится в сообщении на сайте комитета.

В отношении компании было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено предписание об устранении нарушений законодательства в области защиты конкуренции со сроком исполнения до 28 августа. В настоящее время материалы по данному делу находятся на рассмотрении судебных органов.

«За злоупотребление доминирующим положением объекту расследования грозит штраф в размере от 3 до 5 процентов от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности», - проинформировали в комитете.

Как сообщалось, в Казахстане с 28 августа отменят сбор за возврат билетов на поезда.