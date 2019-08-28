Президент провел встречи с членами Национального совета общественного доверия
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Повышение роли общественных советов обсудил Токаев с главой Гражданского альянса
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с членами Национального совета общественного доверия.

Как сообщила Акорда, с общественным деятелем Сейдахметом Куттыкадамом обсуждались актуальные аспекты работы Национального совета общественного доверия, его роль в социально-политической жизни страны.

С президентом Гражданского альянса Казахстана Асылбеком Кожахметовым Токаев обсудил вопросы развития гражданского общества, повышения роли общественных советов при государственных органах. Глава государства отметил важность использования потенциала гражданского сектора в различных сферах. В частности, речь шла и о модернизации сферы образования и науки, новой роли университетов и их участии в реформировании нацэкономики.

С руководителем научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Бериком Абдыгали президент обсудил практическую реализацию инициатив, представленных на Международном туристском форуме «Улытау-2019». Особое внимание было уделено необходимости широкой популяризации этнотуристических возможностей Казахстана.

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