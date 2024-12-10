Полиция задержала отца убитого подростка из Талгара Шерзата Полата

«Сегодня в 15:30 часов в селе Азат, во время проведения похоронной процессии, произошел инцидент, угрожавший общественному порядку и безопасности окружающих, в том числе несовершеннолетних детей. По просьбе родственников и адвокатов гражданина Н., обеспокоенных его состоянием, в целях предотвращения причинения вреда его жизни и жизни окружающих сотрудники полиции приняли меры для его задержания», – сообщили в полиции Алматинской области.

В департаменте заявили, что Нурымов «вел себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом».

Мужчина сейчас находится в департаменте полиции, с ним работают психологи.

Незадолго до этого агентство КазТАГ сообщило, что Нурымов взобрался на крышу грузового автомобиля и ждал встречи с журналистами. На месте собралось большое количество силовиков.

10 декабря прошли похороны дяди убитого подростка Шерзата Полата, найденнего накануне мертвым на окраине Талгара. В полиции также заявили, что «на данном этапе следствия каких-либо признаков криминального характера не установлено» и что семья погибшего Ш. Полата все время находилась под охраной полицейских, но каких-либо угроз им не поступало.

Напомним, Шерзат Полат был убит в ночь на 4 октября возле продуктового магазина своей семьи. По словам его родственников, это случилось на фоне конфликта из-за банки пива, за которую не хотел платить один из покупателей. Шерзат с дядей заступились за отца подростка, Каржаубая Нурымова, который в ту ночь был за прилавком. Клиент позвал к магазину своих знакомых, они избили подростка и его дядю, а затем нанесли ножевые ранения Шерзату, от которых он скончался.

В ночь на 12 октября неизвестные подожгли дом семьи Шерзата, в котором на момент пожара никого не было. Чтобы предотвратить эскалацию ситуации, МВД ввел в город солдат Нацгвардии. Из-за большого информационного давления и поступающих угроз Нурымов заявил о том, что его семья может покинуть Казахстан.

Первый вице-министр МВД Бауыржан Аленов, который в момент убийства подростка руководил полицией Алматинской области, говорил, что по заявлению потерпевших возбуждено уголовное дело по «угрозе». Всего, по данным МВД, задержаны по делу об убийстве 11 подозреваемых.

После резонансного убийства подростка были освобождены от занимаемых должностей аким города Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев, заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров, прокурор Талгарского района Ескендир Бекманов, первый заместитель начальника полиции Алматинской области Серик Шалхаров, начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов и начальники нескольких управлений департамента полиции Алматинской области.