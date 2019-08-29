Дворец Школьников в Алматы будет реконструирован, и дополнительно построят еще два, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев на встрече с жителями Бостандыкского района.

По его словам, существующий Дворец Школьников не справляется со своими функциями: мест не хватает, оснащение устаревшее.

«Мы начинаем реконструкцию Дворца школьников», - сказал Сагинтаев.

Напоминаем, что Дворец Школьников является памятником архитектуры.

Кроме того, по словам акима, в Алматы не хватает школ. Нагрузка на школы ежедневно увеличивается на 13 тыс. детей. В городе, особенно в центре, нет земли для строительства школ, поэтому выхода два: или делать пристройки к школам, либо сносить имеющиеся здания школ и строить на их месте большие здания для школ. Денег, которые выделяет республика на строительство школ, не хватает.