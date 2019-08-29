На 33,6 млн тенге списали казахстанцам штрафы и пени по кредитам

На пресс-конференции в правительстве заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков рассказал о ходе реализации указа президента по снижению долговой нагрузки граждан. По его информации, работа по списанию пени и штрафов завершена. Об этом сообщается на сайте премьер-министра.

«30 июля текущего года банки и МФО завершили работы по списанию штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам 1 192 834 заемщикам на общую сумму 33 620 млн тенге», - сказал Смоляков.

Он напомнил, что списание штрафов и пени осуществлялось в первую очередь за счет собственных средств банков и микрофинансовых организаций, и 15 августа Фонд проблемных кредитов возместил им 30% от суммы списанной задолженности по штрафам и пени в размере 10 086 млн тенге.

«Таким образом, работа по списанию пени и штрафов всем гражданам по состоянию на 1 июля 2019 года в полном объеме завершена», - заявил Смоляков.

Вместе с тем продолжается работа по погашению задолженности социально уязвимых граждан по беззалоговым потребительским займам в банках и МФО. Для получения господдержки сумма задолженности не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня. На основании списков, предоставленных министерством труда и социальной защиты населения по состоянию на 20 августа, определены 507 363 граждан, которым будет погашена задолженность на сумму 105 174,8 млн тенге.

«На сегодня деньги перечислены банкам и МФО, и в ближайшее время ожидается погашение задолженности. До 5 сентября банки и МФО уведомят заемщиков о погашении их задолженности», - уточнил Смоляков.

При этом он подчеркнул, что для погашения задолженности гражданам не требуется обращаться в банки и МФО, все работы будут осуществлены кредитными организациями самостоятельно.