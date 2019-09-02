За восемь месяцев инфляция в Казахстане составила 3%

Инфляция в Казахстане за январь-август 2019 года составила 3%, цены на продовольственные товары за восемь месяцев (август 2019 года к декабрю 2018 года.) увеличились на 6,1%, непродовольственные – на 2,9%, а на платные услуги – снизились на 0,6%.

По данным комитета по статистике министерства национальной экономики, с начала года повышение цен отмечено на пшено на 48,2%, рис – на 20,5%, муку – на 16%, баранину – на 12,7%, рыбу мороженую – на 11,2%, говядину – на 10,6%, конину – на 10,1%, хлеб – на 9,4%, мясо птицы – на 8,7%, макаронные изделия – на 8,4%, свинину – на 8%, сыр сычужный – на 6,7%, изделия из мяса – на 6,5%, булочные и мучные изделия – на 5,7%, чай – на 5,3%, колбасные изделия – на 5,1%, кондитерские изделия – на 4,2%, фрукты и овощи – на 4,1%. Табачные изделия подорожали на 10,3%, прохладительные напитки – на 9,6%, алкогольные напитки – на 5,9%. Вместе с тем цены на яйца снизились на 6,5%, на сахар-песок – на 5,2%, на молоко сырое – на 5%, на творог – на 2,3%, на крупу гречневую – на 1,6%.

Зафиксирован прирост цен на учебно-справочную литературу на 6,3%, детскую обувь – на 6,2%, канцелярские товары –5,5%, фармацевтическую продукцию – 5%, строительные материалы – 4,9%, детскую одежду – 4,4%, бытовые приборы – 4,2%, мебель и предметы домашнего обихода – 4,1%, текстильные изделия – 4%, моющие и чистящие средства – 3,6%, ранец, рюкзак ученический – 3%.

Бензин подешевел на 4,5%, дизельное топливо, сжиженный газ в баллонах – по 0,9%, а в сфере ЖКХ снизились тарифы на центральное отопление на 11%, горячую воду – на 10,1%, холодную воду – на 7,8%, канализацию – на 7,2%, электроэнергию – на 5,6%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 4,4%, вывоз мусора – на 3,6%.

Услуги здравоохранения выросли на 4,5%, общественного питания, парикмахерских и заведений личного обслуживания – по 3,8%.