Послы 10 стран вручили Токаеву верительные грамоты

Так, верительные грамоты вручили послы Лесли Ача Опоку-Уаре (Республика Гана), Густаво Адольфо Лопес Кальдерон (Республика Гватемала), Карстен Сендергорд (Королевство Дания), Майк Санго (Республика Зимбабве), Андрей Негуца (Республика Молдова), Джон Мацца (Республика Сан-Марино), Бранко Раковец (Республика Словения), Рамиз Башич (Черногория), Симон Марко Мумви (Объединенная Республика Танзания) и Манаса Такгисакибау (Республика Фиджи).

Токаев, обращаясь к представителям дипломатического корпуса, выразил готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и развитию торгово-экономического сотрудничества с каждым государством.