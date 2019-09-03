Президент выразил готовность к развитию сотрудничества с каждым государством
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Послы 10 стран вручили Токаеву верительные грамоты
Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов десяти государств, сообщает Акорда.

Так, верительные грамоты вручили послы Лесли Ача Опоку-Уаре (Республика Гана), Густаво Адольфо Лопес Кальдерон (Республика Гватемала), Карстен Сендергорд (Королевство Дания), Майк Санго (Республика Зимбабве), Андрей Негуца (Республика Молдова), Джон Мацца (Республика Сан-Марино), Бранко Раковец (Республика Словения), Рамиз Башич (Черногория), Симон Марко Мумви (Объединенная Республика Танзания) и Манаса Такгисакибау (Республика Фиджи).

Токаев, обращаясь к представителям дипломатического корпуса, выразил готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и развитию торгово-экономического сотрудничества с каждым государством.

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