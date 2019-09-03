Послы 10 стран вручили Токаеву верительные грамоты

Президент выразил готовность к развитию сотрудничества с каждым государством
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов десяти государств, сообщает Акорда.
Еще по теме:
- Инвестиционное сотрудничество обсудил президент с председателем совета директоров Chevron
- Правительство направит дополнительные 30 млрд тенге на развитие малых населенных пунктов
- Токаев назвал недостаточно эффективной денежно-кредитную политику
- Казахстанцам могут дать возможность оценивать работу акиматов
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые