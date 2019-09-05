США и Китай договорились провести новый раунд торговых переговоров

Вице-премьер Китая Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер договорились провести новый раунд торгово-экономических переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР.

«Стороны условились провести 13-й раунд торгово-экономических переговоров на высоком уровне в Вашингтоне в начале октября, стороны будут поддерживать тесные контакты по этому вопросу», - говорится в сообщении министерства.

По данным китайского ведомства, в рамках подготовки к переговорам на высоком уровне в середине сентября пройдет встреча сторон на рабочем уровне.

Ранее ожидалось, что переговоры пройдут в сентябре. Последний раунд переговоров прошел в Шанхае 31 июля, но тогда стороны не достигли прогресса. А 1 сентября США повысили пошлины на 15% на очередную группу китайских товаров объемом $300 млрд. Китайская сторона повысила пошлины в ответ и подала иск против США в ВТО.