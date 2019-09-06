Иран приостанавливает выполнение всех обязательств в рамках СВПД

С сегодняшнего дня Иран приостанавливает выполнение всех обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает агентство ИРНА .

Как сообщается, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини о запуске третьего этапа сокращения обязательств по СВПД.

«Министр иностранных дел отправил сегодня письмо госпоже Могерини. В послании говорится о том, что Тегеран с сегодняшнего дня приостанавливает выполнение всех обязательств в рамках СВПД, касающихся исследований и разработок в ядерной сфере», - пояснил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По его словам, последствия выхода США из СВПД, восстановление санкций, а также неспособность Великобритании, Германии и Франции выполнить взятые на себя обязательства, стали основными причинами перехода к третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки.

При этом в письме подчеркивается готовность Ирана вести переговоры с остальными членами ядерной сделки по всем направлениям.

В среду президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств в рамках СВПД, так как желаемые результаты не достигнуты. При этом он напомнил, что Тегеран готов вернуться к выполнению своих ядерных обязательств, если остальные участники сделки будут выполнять свои обязательства.