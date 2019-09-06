Выборное законодательство Казахстана будет совершенствоваться – Токаев

Казахстан должен остаться государством с президентской формой правления
Тамара Вааль, VластьКазахстан должен остаться государством с президентской формой правления, тем не менее парламенту предстоит занять достойное место в политической системе, заявил в пятницу в ходе первого заседания Национального совета общественного доверия президент Касым-Жомарт Токаев. Он также сообщил, что выборное законодательство страны будет совершенствоваться.
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