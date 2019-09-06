Казахстан должен остаться государством с президентской формой правления
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Выборное законодательство Казахстана будет совершенствоваться – Токаев
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Тамара Вааль, Vласть

Казахстан должен остаться государством с президентской формой правления, тем не менее парламенту предстоит занять достойное место в политической системе, заявил в пятницу в ходе первого заседания Национального совета общественного доверия президент Касым-Жомарт Токаев. Он также сообщил, что выборное законодательство страны будет совершенствоваться.

«Убежден, Казахстан должен оставаться государством с президентской формой правления. Но парламенту предстоит занять достойное место в политической системе. Вопрос не только в совершенствовании выборного законодательства, что будет делаться, но и в том, что парламент в рамках действующего законодательства мог бы играть более ощутимую роль в принятии важнейших государственных решений», - заявил Токаев.

По его мнению, настало время дать импульс политической конкуренции, расширить реальное участие граждан в политической жизни страны, а также способствовать развитию многопартийности.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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