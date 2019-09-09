В ООН призвали власти Казахстана реформировать закон о митингах

Верховный комиссар ООН по правам человека раскритиковала наличие в стране политзаключенных
Сегодня, 9 сентября, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти Казахстана реформировать законы о митингах, клевете и о возбуждении розни. Она отметила, что задержание политзаключенных не способствует национальному диалогу, сообщил Vласти официальный представитель уполномоченного по правам человека в Казахстане Рустам Кыпшакбаев.
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