Президент принял вновь назначенных послов
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Токаев поручил укреплять торгово-экономическое сотрудничество с Индией и Швейцарией

Президент Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана в Индии и Швейцарии Ерлана Алимбаева и Алибека Бакаева, сообщила Акорда.

Алимбаеву глава государства поручил принять меры по укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Индией, а также активизировать взаимодействие в туристическом направлении, в том числе в рамках подготовки к празднованию 750-летия Золотой Орды и других значимых мероприятий.

А на встрече с Бакаевым президент обозначил необходимость дальнейшего развития политического, торгово-экономического сотрудничества Казахстана со Швейцарией.

Напомним, Алимбаев и Бакаев были назначены 4 сентября.

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