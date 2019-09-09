Токаев поручил укреплять торгово-экономическое сотрудничество с Индией и Швейцарией

Алимбаеву глава государства поручил принять меры по укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Индией, а также активизировать взаимодействие в туристическом направлении, в том числе в рамках подготовки к празднованию 750-летия Золотой Орды и других значимых мероприятий.
А на встрече с Бакаевым президент обозначил необходимость дальнейшего развития политического, торгово-экономического сотрудничества Казахстана со Швейцарией.
Напомним, Алимбаев и Бакаев были назначены 4 сентября.
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