Теперь его должен утвердить глава государства
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Правительство утвердило проект общенационального плана по реализации послания президента
Фото primeminister.kz

На заседании правительства во вторник принят проект общенационального плана мероприятий по реализации послания президента «Конструктивный общественный диалог — основа стабильности и процветания Казахстана», сообщается на сайте главы правительства.

Документ состоит из 81 пункта, в том числе по направлениям: современное эффективное государство – 11 пунктов, обеспечение прав и безопасность граждан – 15 пунктов, развитая и инклюзивная экономика – 27 пунктов, новый этап социальной модернизации – 18 пунктов, сильные регионы - сильная страна – 10 пунктов.

«Сразу после утверждения президентом этого документа все госорганы и акиматы должны незамедлительно приступить к решению поставленных задач. Мы должны обеспечить слаженную работу по эффективному решению поставленных задач», - сказал премьер-министр Аскар Мамин.

Принятый правительством проект общенационального плана будет представлен на утверждение президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Отметим, что проект общенационального плана по реализации послания президента должны были внести в правительство 7 сентября.

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