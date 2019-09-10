Правительство утвердило проект общенационального плана по реализации послания президента

Теперь его должен утвердить глава государства
На заседании правительства во вторник принят проект общенационального плана мероприятий по реализации послания президента «Конструктивный общественный диалог — основа стабильности и процветания Казахстана», сообщается на сайте главы правительства.
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