Сколько потеряет бюджет от освобождения малого бизнеса от налогов, рассказал Смаилов

Первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов сообщил, что предприниматели будут освобождены от уплаты индивидуального подоходного налога и корпоративного подоходного налога. При этом он озвучил, сколько потеряет от этого бюджет, сообщает Sputnik Казахстан .

«В соответствии с налоговым законодательством микробизнес – это индивидуальные предприниматели, юридические лица, где заняты до 15 человек и годовой доход до 30 тыс. МРП, это порядка 76 млн тенге в год. Малый бизнес – организация, где заняты до 100 человек, с предельным годовым доходом до 300 тыс. МРП, то есть это порядка 757 млн тенге в год дохода», - рассказал Смаилов в кулуарах заседания правительства во вторник.

Эти организации и индивидуальные предприниматели будут освобождены от индивидуального подходного налога (ИПН) и корпоративного подоходного налога (КПН).

Смаилов отметил, что в прошлом году от микро- и малого бизнеса в бюджет было уплачено порядка 190 млрд тенге. Таким образом, «на 2020 год потеря бюджета будет составлять более 200 млрд тенге». Министр финансов сообщил, что потери планируется возместить за счет улучшения налогового таможенного администрирования.

«От освобождения по налогам мы будем предлагать исключить компании и предприятия, которые работают с подакцизной продукцией, компании недропользователей, компании квазигосударственного и государственного сектора, а также игорного бизнеса», - добавил Смаилов.

Напомним, в ходе послания народу 2 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от налогов на доход микро- и малый бизнес. Законодательная основа будет разработана до конца этого года, а с января 2020 года вступит в силу трехлетний запрет на проверки субъектов микро- и малого бизнеса.