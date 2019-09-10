На каких должностях иностранцам могут запретить работать, рассказал Биржан Нурымбетов
  • 221
Минтруда предлагает ужесточить требования к привлечению иностранных работников
фото Жанары Каримовой

Министерство труда и социальной защиты населения предлагает ужесточить требования к привлечению иностранных работников. Как заявил в кулуарах правительства глава ведомства Нурымбетов, пора иметь своих специалистов.

«С одной стороны, потребность наших компаний в высококвалифицированных специалистах есть. Но она не должна быть в больших масштабах. Мы уже более 25 лет привлекаем иностранных специалистов. Пора иметь таких специалистов у себя, мое мнение. В целом по вопросам привлечения иностранной рабочей силы мы планируем ужесточить требования. Мы предлагаем вообще не выдавать разрешения по четвертой категории по рабочим специалистам. В любой области найдутся специалисты, которые могут занять эти ниши. Мы хотим установить требования по казахстанскому содержанию», - цитирует Нурымбетова агентство Sputnik Казахстан.

В целях определения порядка и условий выдачи разрешений на привлечения иностранной рабочей силы есть 4 категории работников: первая категория – руководители и их заместители; вторая категория – руководители структурных подразделений; третья категория – специалисты; четвертая категория – квалифицированные рабочие.

Кроме этого, Минтруда предлагает ежегодно проверять компании, которые привлекают иностранную рабочую силу.

Объем квоты для привлечения иностранной рабочей силы в Казахстане составляет 47 тыс. человек. При этом в стране работают 21,3 тыс. зарубежных специалистов, из них 20% приходится на граждан Китая, 11% - на граждан Узбекистана и по 8% - на работников из Индии и Великобритании.

Между тем агентство «Казинформ» сообщает, что генеральная прокуратура и трудовая инспекция проводят проверки 63 казахстанских предприятий на предмет диспропорции в заработной плате между казахстанскими и иностранными рабочими. Нурымбетов проинформировал, что «на 38 предприятиях проверка уже завершена, и к сожалению, на 19 обнаружен 161 факт диспропорции в заработной плате между казахстанскими и иностранными рабочими».

«По Трудовому кодексу каждому рабочему независимо от его национальности и гражданства должны предоставляться равные условия», - отметил министр.

Отвечая на вопрос, на сколько казахстанские рабочие получали меньше иностранных, глава Минтруда ответил: «В 1,5-2 раза».

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Посол КНР в Казахстане прокомментировал митинги против китайской экспансии
Новости
Зампреду правления «Атамекена» списали долг по кредиту за мобильный телефон
Новости
Жители еще четырех городов Казахстана вышли на акции протеста
Новости
Недовольные экономической экспансией Китая жители Алматы и столицы вышли на акции протеста
Новости
Население Туркестана и Актобе растет теми же темпами, что и население городов-миллионников
Новости
Протестующие у здания акимата в Алматы приняли резолюцию