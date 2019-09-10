Минтруда предлагает ужесточить требования к привлечению иностранных работников

Министерство труда и социальной защиты населения предлагает ужесточить требования к привлечению иностранных работников. Как заявил в кулуарах правительства глава ведомства Нурымбетов, пора иметь своих специалистов.

«С одной стороны, потребность наших компаний в высококвалифицированных специалистах есть. Но она не должна быть в больших масштабах. Мы уже более 25 лет привлекаем иностранных специалистов. Пора иметь таких специалистов у себя, мое мнение. В целом по вопросам привлечения иностранной рабочей силы мы планируем ужесточить требования. Мы предлагаем вообще не выдавать разрешения по четвертой категории по рабочим специалистам. В любой области найдутся специалисты, которые могут занять эти ниши. Мы хотим установить требования по казахстанскому содержанию», - цитирует Нурымбетова агентство Sputnik Казахстан.

В целях определения порядка и условий выдачи разрешений на привлечения иностранной рабочей силы есть 4 категории работников: первая категория – руководители и их заместители; вторая категория – руководители структурных подразделений; третья категория – специалисты; четвертая категория – квалифицированные рабочие.

Кроме этого, Минтруда предлагает ежегодно проверять компании, которые привлекают иностранную рабочую силу.

Объем квоты для привлечения иностранной рабочей силы в Казахстане составляет 47 тыс. человек. При этом в стране работают 21,3 тыс. зарубежных специалистов, из них 20% приходится на граждан Китая, 11% - на граждан Узбекистана и по 8% - на работников из Индии и Великобритании.

Между тем агентство «Казинформ» сообщает, что генеральная прокуратура и трудовая инспекция проводят проверки 63 казахстанских предприятий на предмет диспропорции в заработной плате между казахстанскими и иностранными рабочими. Нурымбетов проинформировал, что «на 38 предприятиях проверка уже завершена, и к сожалению, на 19 обнаружен 161 факт диспропорции в заработной плате между казахстанскими и иностранными рабочими».

«По Трудовому кодексу каждому рабочему независимо от его национальности и гражданства должны предоставляться равные условия», - отметил министр.

Отвечая на вопрос, на сколько казахстанские рабочие получали меньше иностранных, глава Минтруда ответил: «В 1,5-2 раза».