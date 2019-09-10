Также предлагается ограничить участие прокурора в судебном процессе
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В Казахстане предлагают ограничить продолжительность рассмотрения дел в суде

Проектом административного процедурно-процессуального кодекса предлагается ограничить 6 месяцами максимальную продолжительность рассмотрения судебных дел, сообщает «Казинформ».

«Проектом кодекса устанавливаются разумные сроки рассмотрения дела в суде. Судом будут приняты во внимание фактическая сложность дела, достаточность действий суда и добросовестное поведение участников процесса. Для этого судье потребуется тщательная ревизия в различных сферах деятельности, проведение необходимых экспертиз, направление запросов в иные государственные органы и организации. Максимальная продолжительность рассмотрения дела в проекте ограничена 6 месяцами с момента поступления иска», - сказала председатель специализированной судебной коллегии Верховного суда Айгуль Кыдырбаева в мажилисе.

Она отметила, что институт разумных сроков административного судопроизводства успешно действует в России, Германии, Латвии и других странах Европы.

«Разумные сроки предусматриваются и в национальном законодательстве. Так, уголовный процесс, международные акты, ратифицированные Казахстаном, содержат положения о разумных сроках», - добавила Кыдырбаева.

Вместе с тем проектом кодекса ограничивается участие прокурора в судебных делах.

«У нас до сих пор отсутствует полноценный механизм разрешения публично-правовых споров. Все имеющиеся проблемы гражданин разрешает сам. Ему приходится одному противостоять государственным органам и суду. Ситуацию усугубляет и участие прокурора. Прокурор не должен подменять работу государственного органа», - сказала Кыдырбаева.

По ее словам, фактически гражданин «сталкивается с двойным противостоянием» в лице не только госоргана, но и прокурора, которые пытаются влиять на суд. И сегодня «в гражданском процессе выигрывает тот, кто привел больше доводов, доказательств и убедил суд в своей правоте».

«Суд дает оценку лишь тому, что дали стороны, потому что он скован нормами закона. И преследует цель – соблюсти Гражданский процессуальный кодекс, а не разрешить спор по справедливости. Такое положение дел не учитывает очевидного неравенства сторон. Поэтому цель проекта – это понятный механизм защиты прав граждан в споре с государством. Проект кодекса упрощает процедуру принятия и рассмотрения иска. Освободили судью от вынесения различного рода определений, в том числе связанных с так называемым «не рассмотрением» иска. Это оставление иска без рассмотрения, отказа в принятии иска и прекращении дела. Постарались компенсировать проблемы, связанные с этим. Так, дело будет считаться возбужденным с момента предъявления иска, которых всего 4 вида: иск об оспаривании, иск о принуждении, иск о совершении действия, иск о признании», - отметила Кыдырбаева.

По ее словам, проектом кодекса «сокращено участие прокурора».

«Прокурор будет участвовать по отдельным категориям дел», - уточнила она.

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