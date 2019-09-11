Казахстан может увеличить объемы экспорта пшеницы в Китай в 3,5 раза – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии 6-го заседания Казахстанско-Китайского делового совета в Пекине, озвучил перспективные направления сотрудничества стран. В частности, глава государства выделил сельское хозяйство, отметив огромные масштабы китайского рынка и открывающиеся возможности данного экспортного направления для нашей страны, сообщила Акорда.

«Как известно, Казахстан входит в 10-ку мировых экспортеров высококачественной пшеницы.​ В прошлом году экспорт пшеницы в Китай достиг 550 тыс. тонн. Мы могли бы увеличить эти объемы в 3,5 раза до 2 млн тонн.​ Увеличиваются экспортные поставки казахстанской соли на международные рынки. Мы готовы поставлять пищевую соль в Китай до 100 тыс. тонн в год. Кроме того, мы готовы поставлять на китайский рынок молочную продукцию, мясо птицы, говядину, баранину, свинину, а также муку, зерновые, бобовые, масличные культуры. Мы намерены наращивать производство и экспорт в Китай экологически чистых продуктов питания», - заявил Токаев.

Говоря о развитии новой экономики, основанной на инновациях и новых технологиях, Токаев отметил, что для нашей страны стратегический интерес представляют высокотехнологичные производства, а также элементы Индустрии 4.0.​ И двустороннее сотрудничество в данной сфере приобретает особое значение в связи с тем, что за последние годы Китай стал признанным мировым лидером в развитии и внедрении новейших технологий.​

«Мы заинтересованы в создании совместных инновационных предприятий, технопарков и IT-центров с китайскими компаниями. В нашей столице открыт международный технопарк IТ-стартапов Аstana Hub.​ Здесь активно ведутся разработки в таких направлениях, как Big Dаta, интернет вещей, искусственный интеллект, облачные технологии и суперкомпьютеры. Для участников этого технопарка предусмотрены упрощенный визовый, трудовой и налоговый режимы», - сказал он.

Токаев подчеркнул, что Китай стал одним из самых крупных внешнеторговых и экономических партнеров Казахстана. Товарооборот между странами за 2018 год вырос на 11,4 % и составил​ $12 млрд, а всего за годы независимости Китай инвестировал в Казахстан около $20 млрд.

«Мы рассматриваем сегодняшнее 6-ое заседание делового совета как возможность еще шире раскрыть огромный потенциал делового и инвестиционного партнерства двух стран», - отметил президент.

Он призвал китайских бизнесменов более активно использовать для финансовых операций биржу МФЦА и особое внимание уделил возможностям Казахстана в формировании и развитии транспортного коридора между Азией и Европой.

«Через территорию Казахстана проходит 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных маршрутов, которые связывают Китай и другие страны Азии с Европой, а также Ближним Востоком.​ Это позволяет доставлять грузы в Европу из Китая через Казахстан и обратно за 15 дней, тогда как доставка морским путем занимает в два-три раза больше времени», - подчеркнул Токаев.

Кроме того, он пригласил китайских инвесторов к партнерству в сфере туризма.

В завершение Токаев выразил уверенность в том, что у Казахстана и КНР имеется прочный фундамент для дальнейшего взаимовыгодного расширения торгово-экономических, инвестиционных связей, важную роль в развитии которых играет ККДС.

Как сообщает Акорда, также состоялась встреча Токаева с членом Политбюро ЦК КПК, начальником канцелярии руководящей группы по иностранным делам КПК Ян Цзечи. В ходе беседы с ним глава государства отметил, что «Китай является соседним, дружественным нам государством, второй экономикой мира, и Казахстан придает важное значение данному визиту».

«Мы благодарны Китаю за поддержку СВМДА и других инициатив Казахстана на международной арене. Что касается экономического сотрудничества, то оно является стратегическим по своему характеру. Те договоренности, которые были достигнуты нашим первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и председателем Си Цзиньпином, получат дальнейшее развитие, - сказал Токаев.