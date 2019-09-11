Токаев уверен, что это внесет значительный вклад в распространение китайской валюты в мире
  • 252
На базе МФЦА реализуют проект по инвестированию в юанях
ФОТО РАВКАТА МУХТАРОВА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями деловых кругов КНР в Пекине рассказал о больших перспективах казахстанско-китайского взаимодействия в финансовой сфере. Упомянув о важной роли в этом процессе Международного финансового центра «Астана», он сообщил о планах по созданию на базе МФЦА механизма RMB Connectо, который позволит делать инвестиции в юанях, сообщила Акорда.

«Проект RMB Connect позволит осуществлять инвестиции в юанях. Уверен, что новая экосистема внесет значительный вклад в распространение в мире китайского юаня и станет для предприятий Казахстана и стран региона новым расчетно-клиринговым центром по операциям в юанях», - сказал Токаев.

Глава государства считает, что казахстанско-китайское сотрудничество в экономической сфере имеет большие перспективы. При этом он считает, что необходимо приоритетное внимание уделять углублению инновационного и научно-технического сотрудничества, и еще раз подтвердил заинтересованность Казахстана в реализации совместных проектов с Китаем в этом направлении.

Как отметил Токаев, у Казахстана есть широкие возможности для привлечения в страну китайских туристов, активно развивается взаимный деловой и рекреационный туризм. В этой связи он призвал деловые круги Китая создавать в Казахстане туристические центры, соответствующие китайским стандартам 5А.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Посол КНР в Казахстане прокомментировал митинги против китайской экспансии
Новости
Жители еще четырех городов Казахстана вышли на акции протеста
Новости
Зампреду правления «Атамекена» списали долг по кредиту за мобильный телефон
Новости
Недовольные экономической экспансией Китая жители Алматы и столицы вышли на акции протеста
Новости
Население Туркестана и Актобе растет теми же темпами, что и население городов-миллионников
Новости
Протестующие у здания акимата в Алматы приняли резолюцию