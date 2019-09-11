На базе МФЦА реализуют проект по инвестированию в юанях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями деловых кругов КНР в Пекине рассказал о больших перспективах казахстанско-китайского взаимодействия в финансовой сфере. Упомянув о важной роли в этом процессе Международного финансового центра «Астана», он сообщил о планах по созданию на базе МФЦА механизма RMB Connectо, который позволит делать инвестиции в юанях, сообщила Акорда.

«Проект RMB Connect позволит осуществлять инвестиции в юанях. Уверен, что новая экосистема внесет значительный вклад в распространение в мире китайского юаня и станет для предприятий Казахстана и стран региона новым расчетно-клиринговым центром по операциям в юанях», - сказал Токаев.

Глава государства считает, что казахстанско-китайское сотрудничество в экономической сфере имеет большие перспективы. При этом он считает, что необходимо приоритетное внимание уделять углублению инновационного и научно-технического сотрудничества, и еще раз подтвердил заинтересованность Казахстана в реализации совместных проектов с Китаем в этом направлении.

Как отметил Токаев, у Казахстана есть широкие возможности для привлечения в страну китайских туристов, активно развивается взаимный деловой и рекреационный туризм. В этой связи он призвал деловые круги Китая создавать в Казахстане туристические центры, соответствующие китайским стандартам 5А.