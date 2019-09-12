В случае «жесткого» Brexit в Великобритании ожидают перебои с продуктами и рост цен

В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране могут начаться беспорядки, возникнуть перебои с продуктами, медикаментами и бензином. Как сообщает Русская служба ВВС , такой прогноз дает правительство.

Изначально документ под названием «Операция Обыкновенная овсянка» был засекречен. Обнародовали его только по прямому требованию парламента. Документ датирован 2 августа – на тот момент Борис Джонсон находился в должности премьер-министра уже больше недели.

Это наихудший, но вероятный прогноз того, что может произойти в случае «жесткого» Brexit. Как говорится в документе, по всей стране будут происходить протесты и контрпротесты, работа с которыми потребует дополнительных ресурсов полиции. Также вероятны беспорядки и напряженность в обществе. Стоимость электроэнергии может резко вырасти, и это приведет к более обширным экономическим и политическим последствиям. В магазинах будет сложнее купить некоторые виды свежих продуктов, но продовольственного дефицита не случится, хотя цены на продовольствие могут вырасти, что особенно сильно скажется на малоимущих.