Рост коррупционных преступлений в сфере ветеринарии отмечают в профильном ведомстве

Старший следователь 1-го департамента агентство по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров озвучил ряд причин, способствующих коррупционным проявлениям в сфере ветеринарии. Он также заявил, что коррупционные риски ставят под угрозу продовольственную безопасность страны.

Бигайдаров напомнил, что снабжение населения качественными продуктами питания, обеспечение продовольственной безопасности страны через надлежащий ветеринарно-санитарный надзор – одна из приоритетных задач государства, и на эти цели ежегодно выделяются из бюджета миллиарды тенге. Однако надлежащему развитию этого сектора препятствуют имеющиеся факты коррупции, считает он.

«Уголовная практика свидетельствует о росте зарегистрированных коррупционных преступлений в этой сфере в 1,5 раза – с 92 (8 месяцев 2018 года) до 139 (8 месяцев 2019 года). По указанным уголовным делам подозреваемыми признано 71 лицо (2018 год – 56). Из них в суд направлено 100 (82) дел и осуждено 33 лица», - привел Бигайдаров статистику и отметил, что «в основном преобладают хищения, взяточничество и злоупотребления должностными полномочиями при выдаче разрешительных документов и проверке качества продовольствия».

По его словам, несмотря на принимаемые меры, «эпизоотическая обстановка в стране складывается неблагоприятно».

«Наблюдается низкая эффективность обеспечения ветеринарно-санитарных норм, соблюдение которых необходимо для защиты граждан от заражения заболеваниями при употреблении сельхозпродуктов», - перечислил он.

Он отметил, что антикоррупционная служба постоянно выявляет, пресекает и расследует факты незаконной выдачи разрешений на реализацию, вывоз и ввоз в страну сельхозпродукции и ее незаконной реализации без разрешительных документов и соответствующих процедур проверок.

Так, 10 сентября антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области выявлены факты неоднократного получения взяток на общую сумму 300 тыс. тенге руководителем и главным специалистом ГУ «Отдел ветеринарии и сельского хозяйства г.Усть-Каменогорск» от поставщиков мясной продукции за беспрепятственный ввоз продукции и ее реализацию без ветеринарных справок. Сумма взяток составляла от 3 тыс. до 20 тыс. тенге за каждую тушу. Подозреваемые признали вину, расследование продолжается.

«По аналогичным фактам в нескольких регионах уже осуждены ряд сотрудников, ответственных за качество сельхозпродуктов, реализуемых на рынках страны. Системный характер носят и факты выдачи разрешительных документов за взятки без соответствующей проверки продовольствия, скота и беспрепятственное проведение лабораторных исследований», - добавил Бигайдаров.

Он привел в пример, что в Алматы ведется следствие в отношении директора филиала «Республиканской ветеринарной лаборатории» по подозрению в получении незаконных вознаграждений от представителей частных компаний за выдачу актов лабораторных исследований молока, семян ячменя и пшеницы без соответствующих документов из местного исполнительного органа.

«Такие незаконные действия должностных лиц создают дополнительные коррупционные риски при реализации сельхозпродукции, не отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям», - подчеркнул представитель антикоррупционной службы.

Кроме этого, сообщил он, антикоррупционной службой проведены проверки торговых точек и выявлены различные виды нарушений. Например, в ВКО реализовывали мясо КРС и рыбы без ветеринарно-санитарных справок, а в Караганде – перевозили КРС без соответствующих разрешительных документов. Аналогичные факты выявлены в Мангистауской, Кызылординской, Алматинской и Павлодарской областях. Также выявлены факты выдачи справок на платной основе, несмотря на то, что данная госуслуга должна оказываться бесплатно, добавил он.

Бигайдаров также подвел итоги анализа в сфере ветеринарного контроля и надзора, проведенного агентством РК по противодействию коррупции совместно с Национальной палатой «Атамекен».

«Одной из ключевых проблем является несовершенство и отсутствие интеграции базы данных ЕАСУ (единая автоматизированная система управления) и ГБД «Е-Лицензия» с порталом «Электронного правительства». Это не позволяет гражданам получить в электронном формате такие госуслуги как «Выдача ветеринарной справки», «Проведение идентификации сельскохозяйственных животных с выдачей ветеринарного паспорта», «Выдача ветеринарно-санитарного заключения на объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора». Данные обстоятельства приводят к прямому контакту услугополучателя с чиновником, что впоследствии создает условия для коррупционных проявлений», - сообщил он.

Кроме этого, отсутствие строгого учета бланков ветеринарных справок позволяет любому заказать бланки в типографии и приводит к их фальсификации.

«Ситуация усугубляется тем, что в законодательстве не предусмотрены нормы, обязывающие вести учет выдачи ветеринарных справок, то есть прослеживать их законность через информационные системы», - добавил Бигайдаров.

Вместе с тем отсутствие соответствующего контроля по выдаче лицензий на занятие предпринимательской деятельностью в сфере ветеринарии, по его словам, позволяет соответствующим отделам выдавать положительные ветеринарно-санитарные заключения на объекты, фактически несоответствующие установленным требованиям. А отсутствие единой информационной системы между госорганами и ветлабораториями по выдаче актов экспертизы – протокола испытания приводит к единственному способу оказания этой услуги - в бумажном формате, через прямой контакт.

«Также угроза вспышки и распространения особо опасных болезней животных повышается в виду их не привития, что происходит в связи отсутствием точного учета животных, подлежащих вакцинации. Указанные проблемы правового и организационного характера увеличивают дискреционные полномочия ветеринарных специалистов на местах, не способствуют эффективности контроля и надзора со стороны уполномоченных государственных органов», - продолжил он.

Приводя в пример развитые страны, где функции ветконтроля переданы частному сектору при контроле саморегулируемых организаций, в результате чего ветеринарные врачи легально получают достойную оплату за свой труд и качественно выполняют свою работу, Бигайдаров отметил, что «министерству сельского хозяйства надо изучить этот вопрос».

«Принятие указанных мер значительно сократит коррупционные риски в данной сфере и повысит качество сельхозпродуктов, поставляемых на рынки страны. В целях защиты прав и здоровья наших граждан, обеспечения продовольственной безопасности в стране, всеми региональными подразделениями антикоррупционной службы в текущем месяце будут организованы совместно с исполнительными органами совещания. Итогом данных мероприятий явится выработка Агентством превентивных мер в рассматриваемой сфере, запланировано внесение соответствующего представления в правительство», - заключил он.