Ее участники были задержаны с поличным
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В столице задержали преступную группу, вымогавшую деньги у бизнесменов
Иллюстрация Жанары Каримовой

Столичным департаментом комитета национальной безопасности пресечена противоправная деятельность преступной группы, которая занималась вымогательством денег у представителей бизнес-среды, сообщила пресс-служба КНБ.

«10 сентября в столице проведена спецоперация, в ходе которой лидер и члены указанной преступной группы были задержаны с поличным после получения от предпринимателя автомашины марки Toyota, которую они вымогали у него в счет вымышленного долга», - говорится в сообщении.

При задержании у фигурантов изъяты боевой пистолет «Макарова» с 11 патронами к нему и травматический пистолет с 5 патронами.

Задержанные водворены в ИВС столичного департамента полиции, проводится досудебное расследование.

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