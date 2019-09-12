В столице задержали преступную группу, вымогавшую деньги у бизнесменов

«10 сентября в столице проведена спецоперация, в ходе которой лидер и члены указанной преступной группы были задержаны с поличным после получения от предпринимателя автомашины марки Toyota, которую они вымогали у него в счет вымышленного долга», - говорится в сообщении.

При задержании у фигурантов изъяты боевой пистолет «Макарова» с 11 патронами к нему и травматический пистолет с 5 патронами.

Задержанные водворены в ИВС столичного департамента полиции, проводится досудебное расследование.