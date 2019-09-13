Жовтис предложил отказаться от подачи заявок на разрешение мирных собраний

Общественный совет Алматы обсудил совершенствования закона «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан». Правозащитник Евгений Жовтис представил свой разработанный проект закона.

Он выделил четыре наиболее важных пункта: уведомление о проведении мирных собраний; определение форм мирных собраний; взаимодействие правоохранительных органов и организаторов мирных собраний; ответственность, которую могут понести организаторы мирных собраний, не соблюдающих законодательство. В частности, Жовтис предложил отказаться от разрешительной процедуры и ограничиться уведомлением, которое необходимо подать не позднее 5 рабочих дней до дня проведения мирного собрания. При этом для проведения пикета с количеством участников не больше 50 человек уведомление не предусматривается.

В свою очередь политолог Андрей Чеботарев считает, что «слова «отказ» вообще быть не должно».

«Должно быть только уведомление с условием обеспечения общественно порядка организаторами мирных собраний», - отметил он.

Общественный совет выделил три формы мирных собраний: митинг, демонстрация, включающая в себя «шествие, марш, процессию и манифестацию», и пикетирование, «включающее в себя пикет, возведение палаток, юрт и иных временных сооружений». Жовтис предложил разрешить принимать участие и организовывать мирные собрания детям, достигшим 14-летнего возраста, однако члены общественного совета приняли решение оставить в данном пункте 16-летний возраст.

На слушаниях также обсудили вопросы обеспечения безопасности на мирных сораниях. Представитель департамента полиции города Торехан Исин отметил, что сотрудники правоохранительных органов «отказались от применения карательных мер» во время митингов и пикетов.

«Я против нарушения общественного порядка. Провоцируют митингующих участники деструктивных течений, а не сотрудники полиции. Любые принятые нормы нами будут исполняться, даже при спонтанных мероприятиях», - заявил он.

Общественный совет намерен провести переговоры с акиматом Алматы по разработке закона на основе предложенного Жовтисом, который в будущем будет рассмотрен в Национальном совете общественного доверия и предложен президенту Касым-Жомарту Токаеву.