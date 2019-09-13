FlyArystan откроет авиабазу в Актобе

Казахстанский лоукостер FlyArystan со второго квартала 2020 года будет базироваться в Актобе. Это будет первая база в Западном Казахстане и четвертая по счету в целом – авиабазы уже открыты в Алматы, в столице и Караганде, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Борты FlyArystan заполняются на 94% в среднем, и это высокий показатель, который доказывает, что казахстанцы выбирают низкие тарифы и высокое качество. Отныне актюбинцам не придется путешествовать через Алматы или Нур-Султан, чтобы добраться до конечного пункта назначения. Теперь благодаря FlyArystan местные жители смогут ежедневно и напрямую летать из точки А в точку Б по очень доступным ценам, сэкономив при этом свое драгоценное время. Благодаря двум самолетам, которые будут базироваться в этом замечательном городе, мы сможем осуществлять до 10-12 беспосадочным маршрутов», - отметил президент и главный исполнительный директор «Эйр Астана» Питер Фостер.

Он уверен, что это положительно скажется на социально-экономическом развитии региона и привлечет еще больше бизнесменов и туристов в Актобе и регион.

По данным пресс-службы авиакомпании, порядка 100-120 рабочих мест будут созданы непосредственно на новой авиационной базе в Актобе, причем не только в авиакомпании, но и других сферах – таких как туризм, ресторанный, торгово-развлекательный бизнес и т.д.

«Все это станет возможным благодаря 1 миллиону посадочных мест, которые FlyArystan предложит местному населению», - отмечается в сообщении.

Аким Актюбинской области Уразалин Ондасын считает международный аэропорт Актобе крайне привлекательным, так как регион граничит с двумя соседними странами, а также шестью областями Казахстана. Это является основополагающим фактором в вопросе развития местного туризма.

«Если только в прошлом году было привлечено около 3 млрд тенге инвестиции для развития туристических проектов на территории Актюбинской области, в этом году эта цифра выросла на 300%. Поэтому мы возлагаем большие надежды на доступные широкую маршрутную сеть и доступные тарифы FlyArystan и надеемся на двустороннее взаимовыгодное сотрудничество», - сказал он.