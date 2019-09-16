Нацбанк прогнозирует снижение экспорта товаров

Национальный банк прогнозирует в краткосрочной перспективе расширение дефицита республиканского бюджета вследствие более высоких темпов роста расходной части по сравнению с доходами.

«В 2019 году рост доходной части бюджета будет обеспечен увеличением налоговых поступлений и трансфертов. Положительным фактором роста налоговых поступлений в 2019 году будет являться увеличение поступлений налога на добавленную стоимость, обусловленное ростом объемов производства товаров и услуг, а также поступлений индивидуального подоходного налога, которое будет обеспечиваться повышением фонда оплаты труда», - говорится в обзоре инфляции за сентябрь 2019 года.

По данным регулятора, сдерживающее влияние на рост налоговых поступлений будет оказывать динамика поступлений от вывозных таможенных пошлин на сырую нефть, потенциал роста которых в 2019 году будет ограниченным.

«Это будет обусловлено снижением общих объемов добычи нефти на фоне планируемого проведения ремонтных работ на крупных месторождениях страны в течение 2019 года», - пояснили в Нацбанке.

Вместе с тем увеличение трансфертов из Национального фонда в 2019 году до 3,07 трлн тенге также будет оказывать положительное влияние на доходную часть бюджета. А расширение затратной части бюджета в 2019 году будет связано с увеличением расходов на социальную помощь и социальное обеспечение на фоне повышения выплат пособий для малообеспеченных и многодетных семей, адресной социальной помощи, снижения долговой нагрузки населения по потребительским кредитам, повышения заработных плат работникам бюджетной сферы, также дополнительный вклад внесут расходы на здравоохранение, образование, обслуживание долга. По прогнозам регулятора, опережающий рост расходной части бюджета над доходной повлечет расширение дефицита бюджета до 2,1% в 2019 году.

Кроме того, Нацбанк прогнозирует, что при реализации базового сценария ожидается дефицит текущего счета платежного баланса в размере 1,8-2,2% от ВВП в 2019 году и 3,4-3,8% от ВВП в 2020 году.

«Прогнозируется снижение экспорта товаров. Этому будет способствовать сценарное снижение цен на нефть, плановый ремонт на 3-х крупных нефтегазовых месторождениях, выбытие старых нефтегазовых месторождений, а также замедление внешнего спроса со стороны Китая и ЕС», - говорится в обзоре.

Рост импорта товаров между тем будет обеспечен приобретением оборудования и комплектующих для крупных инвестиционных проектов и госпрограмм, ростом располагаемых доходов населения и высокими объемами выдачи потребительских кредитов.

«На прогнозном горизонте улучшение текущего счета сдерживается высокими выплатами доходов иностранным прямым инвесторам по совместным инвестиционным проектам. Основные риски прогноза платежного баланса: отклонение цен на нефть и объемов ее добычи от сценарных предпосылок; ускорение темпов разработки инвестиционных проектов; дивидендная политика крупных предприятий, в части начисления доходов прямым иностранным инвесторам», - сообщает регулятор.