Турция готова построить город для беженцев в приграничной зоне с Сирией. Как пишут «Ведомости» , об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.

«На протяжении всей нашей границы мы не позволим образования террористического коридора. Мы можем построить город для беженцев, коридор мира. Мы обеспечим стабильность и мир для беженцев», - сказал Эрдоган, отметив, что Турция приняла уже миллионы беженцев, но большей нагрузки не выдержит.

Турецкий лидер считает, что в будущем сирийским беженцам нужно обеспечить возможность вернуться в родные края, и «в этом плане коридор мира будет иметь большое значение». Эрдоган добавил, что «если этот коридор будет образован, возможно возвращение 2 млн беженцев». Благодаря созданию коридора можно будет предотвратить разделение Сирии, считает он.

Как сообщает агентство Anadolu, в совместной декларации по итогам трехстороннего саммита Турция-Россия-Иран в Анкаре лидеры подчеркнули свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, а также целям и принципам Устава ООН. Они выступили против любых попыток «сформировать новые реалии» в Сирии под предлогом борьбы с терроризмом, и отметили решимость «противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также на создание угроз национальной безопасности соседних стран». Президенты трех стран осудили представляющее собой нарушение международного права и угрожающее региональному миру и безопасности решение США по оккупированным Голанским высотам, а также рассмотрели ситуацию на северо-востоке Сирии и подтвердили готовность развивать трехстороннюю координацию в свете достигнутых ранее соглашений. Рассматривая «детально ситуацию в идлибской зоне деэскалации», они подчеркнули необходимость соблюдать мир на местах, полностью выполняя все соглашения по Идлибу, в первую очередь Меморандум от 17 сентября 2018 года».