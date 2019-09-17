Восьмой пакет поправок по улучшению ведения бизнеса в Казахстане разработают до конца октября

Такое поручение дал правительству премьер-министр
Тамара Вааль, Vласть
До конца октября в Казахстане будет разработан восьмой пакет поправок в законодательство по улучшению условий ведения бизнеса. Такое поручение дал кабинету министров во вторник на заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин.
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