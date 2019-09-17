Восьмой пакет поправок по улучшению ведения бизнеса в Казахстане разработают до конца октября

До конца октября в Казахстане будет разработан восьмой пакет поправок в законодательство по улучшению условий ведения бизнеса. Такое поручение дал кабинету министров во вторник на заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин.

«Поручаю министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами до конца октября текущего года подготовить очередной, восьмой, пакет поправок по улучшению условий ведения бизнеса. Данный пакет предусматривает реформу по улучшению важных для инвесторов бизнес-процессов при открытии предприятий, регистрации собственности, получение разрешений на строительство», - поручил Мамин.

Кроме того, для дальнейшего улучшения позиций Казахстана в международных рейтингах он поручил в месячный срок «актуализировать имеющиеся и принять новые планы мероприятий, а также проработать вопрос закрепления в программных документах целевых индикаторов по улучшению позиций Казахстана в данных рейтингах».

«Акимам регионов необходимо усилить работу по реализации проводимых реформ и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечению инвестиций, развитие инфраструктуры. По всем основным направлениям будет проводиться рейтинг регионов. Данный вопрос – на постоянном контроле проектного офиса правительства, и будем обсуждать результаты проводимой работы», - подчеркнул глава правительства.