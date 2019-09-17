В Алматы арестовали двух участников митинга против китайской экспансии

Поздно вечером 16 сентября задержали и судили по меньшей мере двух активистов, участвовавших в митинге против китайской экспансии 4 сентября.

«Задержали активистов Айдоса Базархана и Асхата Жексенбаева. Их задержали и привезли в административный суд вечером. Им дали десять суток (административного ареста – V). Участие в антикитайском митинге 4 сентября. Был (около суда – V) Мурат Шорманов, который тоже участвовал [в митинге], его узнали и увезли в неизвестном направлении», - сообщил Vласти гражданский активист Марат Турымбетов.

Также другие активисты, пришедшие поддержать мужчин к зданию суда по административным делам, сообщили Vласти, что задержанным не предоставили адвокатов.

Уточнить эту информацию в пресс-службе городского суда Алматы не представилось возможным, так как там не ответили на телефонный звонок корреспондента Vласти.

Примечательно, что 16 сентября пресс-служба департамента полиции Алматы на своей странице в Facebook объявила общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Его целью, как утверждают в ДП, является «обеспечение безопасности граждан, поддержание общественного порядка, предупреждение, выявление и пресечение проявлений преступлений и правонарушений».

Активисты же уверены, что это мероприятие направленно на пресечение политической активности в преддверии анонсированного на 21 сентября митинга, чьей темой вновь станет влияние Китая на Казахстан.

«В целом данная отработка организована в целях достижения повышения имиджа и авторитета органов внутренних дел среди населения, установления тесных доверительных отношений с гражданами, а также предупреждения, выявления и пресечения любых противоправных проявлений, в том числе фактов терроризма и экстремизма. На протяжении трех месяцев, по 15 декабря включительно, полицейскими на территории мегаполиса будет проводиться поквартирный и подворный обход административных участков, с занесением сведений в электронный журнал учета проживающих лиц. В отработке задействованы силы местной полицейской службы, миграционной, криминальной, патрульной полиции и других оперативных служб», - сообщил начальник Департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

Отдельная проверка коснется лиц, состоящих на профилактическом и списочном учете ОВД по месту жительства, отметил он.

Также в этот период будет осуществлена проверка индивидуальных владельцев гражданского оружия, проверка рынков, торговых домов и иных мест торговли.