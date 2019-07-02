Казахстан планирует экспортировать 30 тыс. тонн бензина в июле – Минэнерго

В июле Казахстан может экспортировать 30 тыс. тонн бензина, если подпишет соответствующие двусторонние соглашения. Как сообщил журналистам во вторник в кулуарах правительства первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов, сейчас прорабатываются документы с Беларусью и Кыргызстаном.

«Сейчас двусторонние соглашения с белорусской и киргизской стороной (прорабатываются – V), идут переговоры. Они находятся сегодня на согласовании госорганов. И как только документы двусторонние, позволяющие экспортировать, будут обеспечены, я думаю, экспорт начнется», - сообщил Досмухамбетов.

По его информации, в июле Казахстан может экспортировать 30 тыс. тонн бензина. Но в каком конкретно направлении, вице-министр не уточнил.

«Это может быть и Кыргызстан, и Беларусь?», - спросили журналисты.

«Да, потому что там нужно же урегулировать отношения. С киргизами мы должны подписать двустороннее соглашение, чтобы понять, что не будет реэкспорта, да? То есть когда эти документы будут готовы, наши производители смогут уже экспортировать», - пояснил он, отметив еще раз, что в целом экспортный потенциал Казахстана на июль 2019 года определен на уровне 30 тыс. тонн.

В марте Казахстан ратифицировал протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года. Ратификация межведомственного протокола позволит Казахстану начать экспорт бензина в третьи страны.

20 июня министр энергетики Канат Бозумбаев также сообщал, что Казахстан планирует в ближайшее время отправить первые партии бензина в дальнее зарубежье. Объемы экспорта, по его словам, «ожидаются в пределах 60-70 тыс. тонн по Аи-92, 10-15 тыс. тонн по Аи-95».

«В настоящий момент ведется работа по заключению договоров с зарубежными контрагентами по поставкам казахстанского бензина», - говорил Бозумбаев.

Он напомнил, что Беларусь и Кыргызстан изъявили желание, чтобы Казахстан поставлял им нефть и нефтепродукты.

«Мы поставили свои жесткие условия: (не начнем – V) без подписания соответствующего соглашения о невозможности реэкспорта этой продукции, потому что мы беспошлинно туда должны будем поставлять свою продукцию, чтобы потом не было недобросовестной конкуренции в третьи страны. Мы поставили условия и надеемся, что переговоры должны пройти успешно с этими странами», - сказал Бозумбаев.

Позже он уточнял, что Казахстан начнет экспорт бензина в страны Средней Азии и Европы.

«Переговоры еще впереди и экспорт нашего бензина будет осуществляться совсем в другие страны, страны, которые не находятся в Евразийском экономическом союзе - это страны Средней Азии и Европейские страны с Атырауского НПЗ», - отмечал Бозумбаев.