3,5 тыс. человек подали заявки в президентский кадровый резерв

1 сентября в Казахстане стартовал прием заявок в президентский кадровый резерв. Свои заявки в уже подали 3,5 тыс. человек, из них процесс регистрации прошли почти 400 человек. Об этом в интервью Рrimeminister.kz рассказал заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Марат Дауешов.

«Регистрация претендентов в резерв проходит с 1 по 30 сентября. В век цифровизации мы для обеспечения максимальной прозрачности и удобства граждан, централизованного доступа к информации запустили специальную онлайн-платформу – pkrezerv.kz. По состоянию на 16 сентября на сайте зарегистрировалось 3,5 тыс. участников, 398 из них завершили процесс регистрации», - рассказал он.

Он напомнил, что в отборе могут принимать участие представители различных отраслей, люди разных профессий.

«Это не обязательно госслужащие, это могут быть представители из квазигосударственного сектора, частного сектора, гражданского общества. Резерв объединит потенциальных кандидатов на высшие управленческие должности государства, так называемых руководителей «новой формации», способных оперативно принимать решения и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям работы. Сам спектр руководящих должностей, на которые могут быть назначены те, кто пройдет все этапы отбора и попадет в список резервистов, достаточно широкий», - сказал Дауешов.

При этом он подчеркнул, что «сам факт зачисления в резерв не гарантирует назначения на государственную должность».

«В случае наличия соответствующей вакансии, на эту должность Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву может быть рекомендовано лицо, состоящее в резерве. Назначения могут осуществляться как из числа лиц, зачисленных в резерв, так и из числа иных лиц в установленном законодательством Республики Казахстан порядке», - пояснил он.

Среди основных требований, предъявляемых к участникам отбора в президентский молодежный кадровый резерв, – это гражданство Республики Казахстан, возраст до 35 лет, образование и общий стаж работы не менее 5 лет. Исключение составляют политические государственные служащие, назначаемые президентом.

Дауешов отметил, что кандидаты будут проверяться на соответствие условиям поступления на государственную службу: на недееспособность, не имеется ли судебное решение с лишением права занимать госдолжности на определенный срок, совершение коррупционного преступления, наличие непогашенной или неснятой судимости, совершение преступления в составе преступной группы и др.

Напомним, что после подачи заявки для участия в отборе кандидатам предстоит пройти тестирование, направленное на определение уровня их аналитического и критического мышления, логику. Кроме этого, будут оцениваться их лидерские качества, уровень стратегического видения, мотивации и ценностей. Для этого кандидатам необходимо написать эссе и презентовать свои социально значимые проекты.

«Посредством эссе кандидаты будут оценены на грамотность, эрудицию и широту знаний, уровень критического мышления, логичность, аргументированность и обоснованность выводов. В свою очередь презентация проектов направлена на оценку видения претендентом развития соответствующей отрасли или направлений деятельности в зависимости от выбранной группы должностей. Этап также включает в себя оценку компетенций кандидатов», - пояснил зампред агентства.

Также участники должны будут пройти собеседование, по итогам которого экспертная комиссия формирует список кандидатов, рекомендуемых к зачислению в резерв, и направляет на рассмотрение в Национальную комиссию. По итогам заседания комиссии принимается решение о зачислении кандидатов в президентский молодежный резерв.

«Для транспарентности процесса формирования резерва гражданам будет доступна информация об участниках проекта. Более того, после каждого этапа отбора мы будем публиковать в автоматизированной системе и на сайте Агентства qyzmet.gov.kz список участников, допущенных к следующему этапу. Для обеспечения прозрачности принятия решений на этапе оценки кандидатов будут привлекаться отраслевые эксперты. Они смогут отслеживать объективность процессов отбора», - отметил Дауешов.

Он добавил, что «в целом на этапах отбора к процессу оценки каждого кандидата мы привлекаем несколько экспертов, в том числе отраслевых».

«Эксперты-оценщики не могут видеть персональные данные участников, в частности их имена и фамилии. Они будут зашифрованы. В результате они увидят только набор цифр и букв. На каждом из этапов полученный экспертами идентификатор будет уникальным. Иначе говоря, у оценщиков нет никакой возможности знать, к примеру, чье эссе они оценивают», - пояснил он.