Мажилис одобрил ратификацию договора с Украиной об экстрадиции

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции».

«Этот договор регламентирует вопросы выдачи лиц для привлечения их к уголовной ответственности или приведение приговора суда в исполнение. По договору выдача осуществляется, если за совершение преступления в обеих странах предусмотрено лишение свободы не менее 1 года, или если надлежащий осужденным лицом срок отбытия наказания составляет более 6-10 месяцев», - рассказал депутатам заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.

Документом также предусмотрены основания для отказа в выдаче. К примеру, если деяние, рассматриваемое в одной стороне как преступление, в другой стране таковым не является, или истекли сроки давности; запрашиваемое деяние является воинским преступлением, выдача может причинить ущерб суверенитету, национальной безопасности, противоречить законодательству или международным обязательствам Казахстана.

«За последние три года Украина выдала нам шесть преступников. В настоящее время в Украине установлено шесть разыскиваемых лиц, сейчас рассматривается вопрос об их выдаче», - также проинформировал замгенпрокурора.

Вместе с тем депутат мажилиса Светлана Бычкова привела статистику, согласно которой сегодня в розыске находятся порядка 2,6 тыс. граждан, из них в межгосударственном – более 1,5 тыс. казахстанцев, а в международном – более 1,2 тыс. человек.

«Длительное время на территории Украины скрываются шесть уголовных преступников. Почему так долго не осуществляется принцип неотвратимости наказания?», - поинтересовалась депутат.

«На территории Украины было 13 лиц, 6 нам выдали, одному мы отказали, так как это деяние не является преступлением у нас, 6 сейчас в работе. Направлены запросы в соответствии с Минской конвенцией, и ее особенность в том, что там не установлены сроки (когда будет экстрадиция – V). Это на усмотрение рассматривающей стороны. В этом договоре мы предусматриваем, и по нашему закону, и по закону Украины, чтобы срок не превышал 1 год. То есть этот договор будет способствовать оперативной выдаче наших граждан», - пообещал Ахметжанов.